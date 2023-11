Milano, per dieci anni maltratta la sua famiglia: 40enne finisce in carcere

È finalmente finito l’incubo di una famiglia campana residente da anni a Milano, per dieci lunghi anni un uomo di 40 anni ha picchiato con violenza la moglie, la minacciava e la violentava. Era aggressivo anche con i loro tre figli di 7, 10 e 11 anni, un ‘padre padrone’ che li ha fatti vivere sempre con il terrore.

In più occasioni l’uomo ha maltrattato anche la suocera, era aggressivo e lo diventava ancora di più quando faceva uso di cocaina. Il 40enne era violento non solo con i suoi familiari ma anche con gli animali. Aveva provato ad avviare senza successo un allevamento di pitbull. Ne aveva venti e ha maltrattato uno di loro fino a ridurlo in fin di vita. A causa del suo comportamento la vita della sua famiglia per oltre dieci anni è stata un inferno ma finalmente non potrà più fargli del male.

L’uomo è stato infatti arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni ai danni della convivente, dei loro figli minorenni, della suocera e del cane. Oltre a scontare la pena in carcere il 40enne dovrà anche risarcire la sua famiglia economicamente, per un totale di 50mila euro, 20mila alla compagna e dieci per ogni figlio.

