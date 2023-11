Roma, perseguitata e minacciata dall’ex moglie del compagno: 66enne nei guai

I fatti si sono svolti nella zona San Giovanni di Roma, dove una donna di 66 anni per diverso tempo ha perseguitato e minacciato la nuova compagna del suo ex marito. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine del suo matrimonio e riteneva la vittima responsabile della separazione ed è per questo che la perseguitava.

In più occasioni ha manifestato comportamenti violenti, non solo verbali ma anche fisici, nei confronti della nuova compagna del suo ex marito. Tutto è iniziato a dicembre del 2021, la 66enne dopo essersi appostata sotto casa della vittima a Roma ha aspettato che tornasse per minacciarla. Più volte si è fatta trovare nel pianerottolo della sua abitazione, gli appostamenti erano praticamente all’ordine del giorno e spesso erano i vicini di casa a mandarla via.

A giugno del 2022 la 66enne ha anche colpito con uno schiaffo la vittima mentre era insieme al compagno. Stanca di subire i comportamento minacciosi e persecutori della donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarla. I poliziotti dopo aver indagato e aver raccolto anche le testimonianze dei familiari e dei vicini di casa hanno ottenuto la misura cautelare dal gip. Nei confronti della 66enne è stato disposto il divieto d’avvicinamento alla vittima e l’obbligo del braccialetto elettronico.

