Genova, torna a casa ubriaco e picchia la compagna incinta: 25enne arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna maltrattata da tempo dal compagno violento, i fatti si sono svolti a Genova. L’uomo, un 25enne di origini ecuadoriane, dopo essere rientrato a casa completamente ubriaco ha minacciato la compagna di violenze se non avesse accettato di avere un rapporto sensuale. Di fronte al suo rifiuto è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpirla con violenti calci e pugni.

La vittima è al secondo mese di gravidanza, in preda alla paura e stanca di subire i maltrattamento del compagno ha allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto, un appartamento situato a Genova, ad attenderli c’era la donna spaventata e in lacrime. Il compagno dopo averla aggredita con violenza era andato in camera da letto a dormire, come se nulla fosse successo.

Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo l’aveva picchiata perché si era rifiutata di avere un rapporto sessuale. Ha anche ammesso che non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti, in passato l’aveva anche denunciato. Il 25enne è stata arrestato con le gravi accuse di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata invece portata in ospedale e medicata, fortunatamente il bambino non ha riportato danni.

