Primavalle, 39enne picchia la figlia minorenne: aveva una relazione con un uomo adulto

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Roma, nel quartiere Primavalle, dove un uomo di 39 anni si è scagliato con violenza contro la figlia minorenne. Il motivo? Aveva scoperto la sua relazione con un uomo molto più grande di lei ed è andato su tutte le furie. La giovane vittima è stata picchiata con violenza, a causa delle percosse è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Dopo essere stata visitata e medicata la ragazzina è stata dimessa con una prognosi di oltre venti giorni. Nei confronti del 39enne è stato emesso un provvedimento di ammonimento poiché ritenuto violento e recidivo. L’uomo infatti era già noto alle forze dell’ordine, da tempo era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni di un’altra compagna.

Nei confronti dell’uomo violento è stata adottata la custodia cautelare in carcere. Dopo avergli notificato gli atti i poliziotti del distretto di Primavalle lo hanno arrestato e condotto nel Carcere di Regina Coeli. In questo modo non potrà più assumere comportamenti aggressivi ai danni della figlia minorenne e della sua famiglia.

