Roma, bimba di 11 mesi ingerisce droga in casa: denunciati i genitori

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri a Roma, all’interno di un appartamento situato nel quartiere Casal Bruciato. La giovanissima vittima è una bambina di soli 11 mesi, trasportata d’urgenza in ospedale per aver ingerito della droga. I genitori si sono allarmati perché non riuscivano a svegliarla ed è per questo che l’hanno portata al policlinico Umberto I di Roma, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dalle 15 di ieri pomeriggio, domenica 5 novembre 2023.

Ai medici e alle forze dell’ordine i genitori della bambina hanno ammesso che la figlia mentre gattonava tra le mura domestiche ha ingerito una pallina di hashish. In seguito alla loro confessione la Polizia si è recata all’interno del loro appartamento per una perquisizione. Gli agenti hanno sequestrato una ridotta quantità di droga trovata in casa.

Al momento la bimba di soli 11 mesi si trova ancora in ospedale per ricevere le cure necessarie. Questa non è la prima volta che bimbi così piccoli finiscano in ospedale dopo aver ingerito droga trovata tra le mura domestiche. I genitori della piccola in seguito all’accaduto sono stati entrambi denunciati con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La Polizia continua ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la pericola vicenda che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia.

LEGGI ANCHE -> Corbetta, 47enne accoltella il marito poi si toglie la vita: i fatti