Roma, presa a pugni sul volto dal marito: 37enne in prognosi riservata

La violenta vicenda è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 2 giugno 2020 a Roma, nella zona Lunghezza. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi all’interno della loro abitazione, l’uomo ha iniziato ad insultare e picchiare la moglie, colpendola con violenti pugni al volto. Sono state le urla e le richieste di aiuto della donna a far preoccupare i vicini di casa, i quali hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine.

Dopo la segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri a Roma. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia, gli agenti hanno trovato la vittima, una donna di 37 anni, terrorizzata e in lacrime. La donna aveva il volto sanguinante e tumefatto a causa delle percosse subite dal marito violento. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasportare d’urgenza la vittima all’ospedale San Camillo. Dopo vari accertamenti si trova in prognosi riservata per le numerose ferite al volto.

Intanto i poliziotti hanno bloccato il marito della vittima, un uomo di 39 anni, e lo hanno portato in commissariato. Gli agenti indagano per capire cosa sia successo tra marito e moglie e per scoprire il motivo che li ha spinti a litigare in modo così animato.