Padova, prende la moglie a martellate mentre dorme: 44enne in manette

Sfiorata la tragedia a Padova, dove una donna ha rischiato la vita per mano del marito, un uomo marocchino di 44 anni. I fatti si sono svolti all’interno della loro abitazione, lo scorso giugno la vittima aveva manifestato il desiderio di separarsi ma il marito non riusciva ad accettare la sua decisione.

Da quel momento è diventato violento, ha anche tentato di uccidere la moglie. Come? Ha aspettato che lei si addormentasse e subito dopo l’ha presa a martellate. Ha poi provato a sbatterle la testa contro il muro e un termosifone, fortunatamente lei è riuscita a scappare. In casa non erano da soli, c’era anche il padre della vittima che è subito intervenuto per aiutare la figlia disarmando il genero. La donna nel frattempo si è rifugiata nel garage ed è stata aiutata anche da un vicino di casa che l’ha vista mentre scappava dal 44enne.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’aggressione avvenuta a Padova. Giunti sul posto i poliziotti sono riusciti subito a bloccare l’uomo evitando quindi che la situazione continuasse a degenerare. Il 44enne è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio aggravato ed è stato portato in Carcere.

