Monza e Brianza, si reca dall’ex con coltelli e una katana: denunciato 20enne

La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia in Monza e Brianza, fortunatamente però le forze dell’ordine lo hanno impedito. I fatti si sono svolti nei giorni scorsi, quando un ragazzo di 20 anni di origine cinese ha chiamato l’ex fidanzata e l’ha minacciata. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro breve relazione, l’ha quindi avvisata che sarebbe andato a casa sua con intenzioni tutt’altro che buone.

Nell’abitazione dell’ex fidanzata per fortuna non è mai arrivato, è stato infatti fermato dai Carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, Monza e Brianza. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di una katana lunga un metro, una spada giapponese, e ben sei coltelli da cucina di grandi dimensioni. Il 20enne, che si trovava già nei dintorni dell’appartamento dell’ex fidanzata, è stato denunciato dai Carabinieri per i reati di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Le pericolose armi che aveva con sé sono state immediatamente sequestrate, dal comando provinciale dei carabinieri hanno spiegato di averle sequestrate perché trasportate senza un giustificato motivo. Se gli agenti non lo avessero fermato probabilmente avrebbe fatto del male all’ex fidanzata.

