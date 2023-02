È finalmente finito l’incubo di una donna, vittima di un amore tossico, i fatti si sono svolti a Marino, comune della città di Roma situato nell’area dei Castelli Romani. Stanca di subire i comportamenti violenti dell’ex fidanzato la vittima nei giorni scorsi si è recata nel Commissariato di Marino per denunciare l’ex, un uomo di 33 anni.

Ai poliziotti ha spiegato che durante i primi mesi della loro relazione andava tutto bene, poi sono iniziate le discussioni e gli atteggiamenti violenti. In preda all’ira l’uomo l’ha picchiata, l’ha anche portata in un bosco facendola cadere in una fossa, dopo qualche minuto però era tornato a riprenderla. Quell’episodio le ha dato la forza di mettere fine alla loro relazione malata, lui però non l’ha presa affatto bene. Il 33enne dopo la rottura ha iniziato a riempirla di telefonate, messaggi e insulti perché lei non voleva concedergli un’altra possibilità.

Rientrata a casa la vittima ha sentito un forte odore di bruciato, il fumo aveva annerito il pavimento e le pareti, a dare fuoco al suo appartamento sembra essere stato proprio l’ex fidanzato. Dopo aver svolto le dovute indagini i poliziotti hanno arrestato il 33enne, è indiziato di maltrattamenti ai danni dell’ex fidanzata.

LEGGI ANCHE -> Napoli, minaccia l’ex compagna: 34enne finisce in carcere