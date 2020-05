Cosenza, picchia e minaccia moglie e suocera: 29enne allontanato da casa

È finalmente finito l’incubo di una donna minacciata e picchiata da tempo dal marito violento, un uomo di 29 anni. La vicenda si è svolta a Cosenza, in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, l’uomo ha iniziato ad insultare, minacciare e picchiare per l’ennesima volta la moglie.

I maltrattamenti andavano avanti da tempo, spesso il 29enne picchiava e minacciava anche la suocera perché interveniva per difendere la figlia. L’uomo le aggrediva anche davanti ai loro figli minorenni, il più delle volte era ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il marito della vittima la picchiava anche quando era incinta. Stanca di vivere con la paura e di subire i maltrattamenti del marito violento, la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato ormai il suo incubo.

In seguito alle dovute indagini, la polizia ha accertato il comportamento minaccioso e violento dell’uomo. Il 29enne è stato accusato di aver commesso il reato di maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti la Polizia di Cosenza ha emesso l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla sua famiglia. La moglie del 29enne, la suocera e i figli della coppia potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere maltrattati e minacciati.