Colleferro, picchia e minaccia l’ex fidanzata: 28enne finisce nei guai

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e perseguitata da tempo dall’ex fidanzato, i fatti si sono svolti a Colleferro, comune in provincia di Roma. I due avevano avuto una storia d’amore ma quando lei ha messo fine alla loro relazione l’ex fidanzato non riusciva ad accettare la separazione.

L’uomo, un 28enne di origine albanese, ha iniziato a perseguitare e minacciare l’ex pensando che in questo modo avrebbe dato un’altra possibilità alla loro relazione. Il suo comportamento ai danni della vittima col tempo è diventato sempre più violento, la faceva infatti vivere nel terrore. Durante un loro incontro l’ha picchiata con violenza costringendola a recarsi in ospedale, dove è stata dimessa con 15 giorni di prognosi. In seguito ai maltrattamenti ha iniziato a mandarle messaggio ad ogni ora del giorno e della notte dove la minacciava di morte.

Stanca di vivere nella paura la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino, dopo ciò che ha raccontato ai Carabinieri della stazione di Colleferro sono immediatamente scattate le indagini. Queste hanno permesso di accertate il comportamento violento e minaccioso del 28enne ai danni dell’ex fidanzata. L’uomo è indiziato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, è stato anche disposto il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata.

