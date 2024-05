Roma, picchia il padre e minaccia la madre: 55enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Roma e si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, fortunatamente però il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Proprio a causa del suo comportamento violento e minaccio un uomo di 55 anni aveva il divieto di avvicinarsi ai suoi genitori, lui però lo ha totalmente ignorato e si è recato a casa loro.

L’uomo è entrato in casa senza il consenso dei suoi familiari, ha utilizzato un mazzo di chiavi che non avrebbe dovuto avere. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche si è scagliato con violenza con il padre, dopo averlo colpito al volto è andato via. Dopo un po’ il 55enne è tornato a casa dei suoi genitori e ha iniziato a suonare in modo alquanto insistente, poi ha insultato e minacciato la madre.

In preda alla paura le vittime hanno allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto, nella zona Spinaceto di Roma. Alla vista degli agenti l’uomo però non si è affatto calmato, si è infatti scagliato anche contro di loro. Dopo una breve colluttazione i militari sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

