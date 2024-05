Lacchiarella, minaccia l’ex compagna incinta: 44enne finisce in carcere

Sfiorata la tragedia nei giorni scorsi a Lacchiarella, comune della città di Milano. I fatti sono avvenuti nella serata di sabato, fortunatamente si è conclusa con un grande spavento ma si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. La vittima è una donna di 37 anni, incinta di otto mesi, a terrorizzarla è stato l’ex compagno, un uomo di 44 anni.

L’uomo non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, si è quindi presentato a casa sua e quando lei si è rifiutata di aprire ha iniziato a minacciarla di morte mentre prendeva a calci la porta. In preda alla paura la donna ha subito allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto, a Lacchiarella. Non appena sono arrivati hanno trovato il 44enne fuori di sé mentre stava ancora inveendo contro l’ex, si è scagliato anche contro gli agenti.

L’obiettivo del 44enne era quello di portare via la figlia e di uccidere l’ex compagna e il bambino che porta in grembo, fortunatamente l’intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati. In passato aveva già maltrattato l’ex compagna, fino ad ora però lei non lo aveva mai denunciato.

