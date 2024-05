Frosinone, 42enne accoltellato davanti casa dopo una lite: 41enne in manette

Dramma in provincia di Frosinone, i fatti si sono svolti nella giornata di ieri, domenica 19 maggio 2024. A perdere la vita un uomo di 42 anni, Armando Tortolani, è stato aggredito a morte poco distante dalla sua abitazione in via Pacitti a Villa Latina. Il suo aggressore lo ha colpito gravemente all’addome con diverse coltellate, per lui non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime ipotesi sul caso ad uccidere la vittima sarebbe stato il 41enne Luca Agostino. A quanto pare è successo in seguito ad una furiosa lite scoppiata a causa di alcuni vecchi dissapori. Proprio qualche giorno fa era scoppiata un’altra lite tra loro, questa volta però è degenerata al punto da finire in tragedia. A quanto pare il presunto assassino avrebbe raggiunto la vittima a casa sua nella serata di ieri, in provincia di Frosinone. Il litigio sarebbe avvenuto all’esterno.

Durante la violenta colluttazione il 41enne avrebbe più volte colpito Tortolani all’addome. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della tragica vicenda, per il 42enne però non c’è stato più nulla da fare. Dopo un lungo interrogatorio Luca Agostino è stato arrestato, è accusato di omicidio.

