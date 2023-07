Cologno Monzese, entra in casa dell’ex e la uccide a coltellate: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio 2023 a Cologno Monzese, a perdere la vita una ragazza di soli 20 anni. La vittima è Sofia Castelli, ad ucciderla brutalmente con diverse coltellate è stato l’ex fidanzato, un ragazzo di 23 anni. A quanto pare lui non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore, a insaputa della ragazza si è introdotto in casa sua.

La giovane 20enne aveva trascorso la serata in discoteca in compagnia di alcuni amici, rientrata a casa all’alba l’amata scoperta, ad attenderla c’era infatti l’ex fidanzato. Tra i due è presto scoppiata una lite, il 23enne l’ha uccisa accoltellandola alla gola. L’autore dell’omicidio è Zakaria Atqaoui, nella mattinata di ieri si è costituito al comando di Polizia Locale di Cologno Monzese. In seguito alla sua confessione è stato arrestato con la grave accusa di omicidio ed è stato condotto del carcere di Brescia. In casa c’era anche un’amica della vittima, lei però non si è accorta di nulla fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La 20enne aveva rivisto l’ex fidanzato nel pomeriggio di venerdì. Lui prima di andare via le aveva rubato un mazzo di chiavi che ha poi usato per entrare di nascosto in casa. Gli agenti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

LEGGI ANCHE -> Pozzuoli, spara alla moglie poi si uccide: in casa c’erano anche i figli