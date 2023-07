Omicidio-suicidio a Pozzuoli, in provincia di Napoli, marito e moglie sono stati trovati senza vita all’interno del loro appartamento. È stato il 50enne Antonio Di Razza l’autore della tragica vicenda, in preda alla furia ha infatti sparato alla moglie, Angela Gioiello, per poi togliersi la vita usando la stessa pistola.

Tutto è successo nella camera da letto della loro abitazione situata a Pozzuoli, i due non erano da soli in casa. In un’altra stanza infatti c’erano i figli minorenni della coppia di 16,13e 8 anni che hanno dovuto assistere alla tragica vicenda. I vicini di casa dopo aver sentito gli spari si sono allarmati e hanno subito chiamato le forze dell’ordine, lo ha fatto anche uno dei figli delle vittime. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato marito e moglie a terra senza vita, accanto a loro è stata trovata la pistola.

Il 50enne non aveva il porto d’armi, gli agenti indagano anche per risalire alla provenienza dell’arma. Stando alle prime informazioni sul caso avrebbe sparato alla moglie per questioni di gelosia, ma non si esclude nessuna pista. I Carabinieri continuano infatti ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda.

