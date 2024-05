La Spezia, 44enne accoltella la moglie poi si toglie la vita: i fatti

La violenta vicenda si è svolta a Riccò del Golfo, comune in provincia di La Spezia, all’interno di una casa popolare. Probabilmente dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 44 anni è andato su tutte le furie e si è scagliato con brutale violenza contro la moglie. In che modo? Ha impugnato un coltello e l’ha più volte colpita fino ad ucciderla.

L’aggressore è un operaio di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine, in passato era già stato indagato per maltrattamenti. Stanca di subire i suoi comportamenti violenti e minacciosi la moglie aveva trovato il coraggio di denunciarlo. Il 44enne era stato allontanato dalla casa familiare con uno specifico provvedimento, ma questo non è bastato a proteggere la vittima.

L’uomo si è infatti presentato a casa dell’ormai ex moglie, nella quale viveva insieme ai loro due figli, fortunatamente loro non erano presenti quando è avvenuto la tragica vicenda nella loro casa in provincia di La Spezia, a Riccò del Golfo. Probabilmente era andato lì con la scusa di parlare, non è chiaro se la sua intenzione fosse sin dall’inizio quella di ucciderla. Dopo aver ucciso la moglie il 44enne si è tolto la vita con la stessa arma utilizzata per aggredire la donna.

