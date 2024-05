Orbassano, accoltella il compagno dopo una lite: 29enne in manette

Sfiorata la tragedia a Orbassano, comune della città di Torino, la violenta aggressione si è svolta nella notte del 18 maggio 2024. I fatti? È successo tutto in pochi istanti all’interno di un’abitazione situata in via Papa Giovanni, in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra due conviventi, entrambi sordomuti.

Dalle indagini svolte dai Carabinieri accorsi sul luogo della vicenda, a Orbassano, il loro rapporto non era affatto sereno, la coppia infatti litigava spesso. In seguito all’ennesima lite scoppiata tra loro la donna, una 29enne, ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il compagno per ben quattro volte. Non è chiaro se sia stata proprio lei ad allarmare i soccorsi o se siano stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento in cui la coppia viveva.

Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118. Giunti all’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato l’uomo ferito e la donna in evidente stato di agitazione. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino per ricevere le cure necessarie, fortunatamente però non è in pericolo di vita. La 29enne invece è stata arrestata con la grave accusa di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE -> San Maurizio Canavese, accoltella la moglie dopo una lite: arrestato 62enne