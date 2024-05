San Maurizio Canavese, accoltella la moglie dopo una lite: arrestato 62enne

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio 2024 a San Maurizio Canavese, comune della città di Torino, dove una donna di 57 anni ha rischiato di essere uccisa dal marito. I fatti si sono svolti tra le mura domestiche a seguito di un litigio scoppiato per futili motivi. In preda all’ira l’uomo, un 62enne di origine albanese, ha impugnato un coltello e ha colpito la moglie con tre fendenti.

Ad evitare che la situazione degenerasse maggiormente sono state le forze dell’ordine intervenuto tempestivamente sul posto, a San Maurizio Canavese. Ad allarmarle sono stati i vicini di casa, preoccupati dopo aver sentito le disperate urla della vittima. Giunti all’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato la 57enne terrorizzata e ferita, il marito era in evidente stato di agitazione. La donna accoltellata dal marito ha riportato una ferita alla guancia sinistra e una alla scapola destra, con un piccolo pneumotorace.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, dopo aver ricevuti i primi soccorsi la vittima è stata portato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 62enne è stato arrestato dai Carabinieri con la grave accusa di tentato omicidio.

