Chiaravalle, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Madre e figlio sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione in via Antonio Gramsci a Chiaravalle, comune in provincia di Ancona. I fatti sono avvenuti poco dopo le 19 di ieri, mercoledì 15 maggio 2024, sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine. Dal pianerottolo hanno sentito un forte e sgradevole odore, le vittime da giorni non uscivano di casa ed è per questo motivo che i vicini si sono preoccupati.

Le vittime sono Loredana Molinari, un’anziana donna di 79 anni, e il figlio 54enne Maurizio Bucciarelli. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco sul luogo della vicenda, a Chiaravalle. La porta di ingresso non presentava segni di effrazione, quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato i corpi senza vita di madre e figlio sul pavimento. Accanto a loro c’era un coltello e macchie di sangue, entrambi presentavano ferite da taglio.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio, saranno però le indagini a fare chiarezza in merito a come si sia svolta la drammatica vicenda. L’esame autoptico sui cadaveri, trovati in avanzato stato di decomposizione, stabilirà con esattezza le cause dei decessi. Da un primo esame effettuato dal medico legale sembra che la morte della 79enne e del figlio sia avvenuta nei giorni scorsi.

