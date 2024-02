Napoli, uccide la moglie a colpi di pistola poi si toglie la vita: i fatti

Dramma nella mattinata di oggi a Napoli, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in via Raffaele Testa. Cosa è successo? Un ex guardia giurata dopo essersi barricato in casa è uscito in balcone con una pistola e ha sparato in aria, ha poi minacciato di continuare a sparare.

L’appartamento si trova al quarto piano di un palazzo e il protagonista della terribile vicenda è un uomo di 45 anni. In seguito alle segnalazioni sul posto immediato è stato l’intervento della Polizia, di un negoziatore della polizia di Stato e degli agenti specializzati delle Unità operative primo intervento. Nessuno è riuscito a far calmare l’uomo, quest’ultimo ad un certo punto e uscito sul balcone e ha urlato: “L’ho ammazzata“, si riferiva alla moglie.

Non è ancora noto cosa sia successo tra marito e moglie all’interno del loro appartamento. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione in casa hanno trovato la donna senza vita, al suo fianco c’era anche il cadavere del marito. Per ragioni ancora da chiarire il 45enne ha prima ucciso la mogie e subito dopo si è tolto la vita con la stessa arma.