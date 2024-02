Napoli, litiga con la moglie e la colpisce con una bottiglia: 30enne finisce in carcere

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 a Napoli, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche un uomo di 30 si è scagliato con violenza contro la moglie. Questa non era la prima volta che manifestata comportamenti violenti nei suoi confronti, in molte altre occasioni infatti l’ha picchiata e minacciata.

Il marito della vittima è un uomo originario dello Sri Lanka, dopo aver colpito la moglie con una bottiglia di vetro si è chiuso in casa. In seguito ad una segnalazione di lite in famiglia la Polizia si è precipitata sul posto, un appartamento situato a Napoli. Quando sono arrivati gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro di essere stata aggredita dal marito. Ha anche detto che i maltrattamenti erano ricorrenti.

Non appena i poliziotti sono riusciti ad entrare in casa hanno trovato il 30enne in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente era ubriaco e drogato. Lui non appena li ha visti non si è affatto calmato e ha iniziato ad inveire contro di loro. Dopo una breve colluttazione gli agenti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato con le gravi accuse di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

