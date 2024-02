Napoli, dopo un rapporto sessuale prende a martellate il 73enne: arrestato 26enne

I fatti si sono svolti a Napoli, dove un anziano uomo di 73 anni è stato aggredito con ferocia dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con un ragazzo di 26 anni di origini marocchine. Cosa è successo tra loro? La lite è scoppiata quando la vittima ha pagato il giovane con la somma di denaro pattuita, 20 euro, la banconota però gli è sembrata falsa e ha chiesto altri soldi.

Il 73enne si è rifiutato di sostituire il denaro e questo ha fatto andare il 26enne su tutte le furie. In preda all’ira ha estratto un martello e ha iniziato a colpire l’uomo in varie parti del corpo. In seguito all’aggressione sul posto, una zona appartata della periferia di Napoli, sono intervenute le forze dell’ordine e il personale medico del 118. L’anziano è stato portato d’urgenza all’ospedale per ricevere le cure necessaria, fortunatamente però non è in pericolo di vita.

Dopo averlo soccorso i medici tengono il 73enne sotto osservazione per monitorare le sue condizioni di salute, la prognosi è di 30 giorni. Il 26enne è stato invece bloccato dai Carabinieri e portato in camera di sicurezza dove è in attesa di giudizio, l’accusa è di lesioni personali.

