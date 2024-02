Napoli, perseguita e minaccia donna: 41enne finisce in carcere

È finalmente finito l’incubo per una donna di 31 anni, i fatti si sono svolti a Napoli. Da diverso tempo un suo conoscente, un uomo di 41 anni, la perseguitava e rendeva la sua vita un inferno. Il motivo? Non aveva accettato che lei lo avesse rifiutato, quando non ha voluto iniziare una relazione con lui ha iniziato a pedinarla e minacciarla di morte.

L’uomo sostava spesso nei pressi del luogo di lavoro della 31enne, la seguiva in ogni suo spostamento e la riempiva di telefonate e messaggi. Con minacce e violenza aveva anche tentato più volte di estorcerle del denaro. Stanca di vivere con l’ansia e la paura la vittima ha trovato il coraggio di recarsi in questura per denunciare l’uomo, lui è già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di Polizia. Dopo aver svolto le dovute indagini gli agenti della Stazione carabinieri di Napoli-Borgoloreto hanno accertato il comportamento violento, minaccioso e persecutorio del 41enne e hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di atti persecutori e tentata estorsione dopodiché è stata portato in Carcere. La 31enne potrà finalmente tornare a vivere con serenità la sua vita senza avere più paura di essere pedinata e minacciata dal 41enne.

