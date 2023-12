Napoli, 19enne morboso e molesto con l’ex: arrestato per atti persecutori

Un ragazzo di 19 anni ha perseguitato a lungo l’ex fidanzata facendola vivere nel terrore, i fatti si sono svolti a Napoli. Nei suoi confronti era morboso e molesto, la controllava e la seguiva, in più occasioni si è anche presentato sotto casa sua in piena notte. Il ragazzo le diceva come poteva o non poteva vestirsi, le impediva di vedere le sue amiche e le aveva fatto cancellare tutti i contatti maschili dalla rubrica e sui social.

La situazione è persino peggiorata quando la vittima ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Il 19enne infatti non riusciva ad accettare la rottura e ha continuato a perseguitarla. Più volte ha minacciato l’ex fidanzata, non solo dal vivo ma anche per telefono e sui social, le ha anche inviato delle foto in cui si mostrava con una pistola tra le mani. In seguito alle dovute indagini i Carabinieri hanno potuto accertare il comportamento violento, minaccioso e persecutorio del ragazzo e hanno finalmente messo fine all’incubo della sua ex.

Dopo aver presentato denuncia la vittima ha ricevuto il mobile angel per avere un diretto contatto con le forze dell’ordine e lo ha attivato più volte. Il 19enne è stato quindi arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati ed è stato condotto nel Carcere Poggioreale di Napoli.

