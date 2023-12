Buccinasco, tenta di uccidere la moglie ma il figlio lo blocca: arrestato 59enne

La violenta aggressione si è svolta nei giorni scorsi a Buccinasco, comune della città di Milano. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi un uomo italiano di 59 anni si è scagliato con brutale violenza contro la moglie. La vittima è una donna di 50 anni di origine tunisina. Mentre la insultava e la minacciava di morta l’ha afferrata per il collo e ha tentato di strangolarla. Subito dopo ha afferrato un coltello da cucina con l’intenzione di accoltellarla.

Ad evitare che la situazione di trasformasse in una vera e propria tragedia è stato il figlio della coppia, un ragazzo di 17 anni, che ha prontamente bloccato il padre e ha allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato a Buccinasco. Sul posto anche il personale medico del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla 50enne. L’hanno poi trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La vittima non ha riportato gravi lesioni, dopo essere stata medicata è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Il marito violento è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio, dopo l’arresto è stato condotto nel carcere San Vittore.

