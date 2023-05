Galatone, dà fuoco alla moglie dopo una lite e fugge: è caccia all’uomo

La violenta aggressione si è svolta a Galatone, comune in provincia di Lecce. In seguito ad una lite animata scoppiata tra le mura domestiche una donna di 32enne è stata ferocemente aggredita dal marito, un cittadino marocchino residente in Italia da tempo. In preda all’ira le ha gettato dell’alcol sul volto e sui capelli e ha tentato di darle fuoco, quando lei ha provato a difendersi l’ha colpita all’addome e al fianco con un coltello.

Nonostante le gravi ferite la vittima è riuscita a scappare via di casa e si è rifugiata dalla madre che abita poco distante, a Galatone. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri. Agli agenti la donna ha raccontato che era stato il marito ad aggredirla. Dopo l’accaduto l’uomo si è dato alla fuga con l’auto della moglie e ha portato con sé un borsello con del denaro.

La 32enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Brindisi in condizioni gravissime a causa delle coltellate e delle ustioni al viso. Dopo essere stata portata al centro ustioni e in sala operatoria si trova in rianimazione, il marito invece è ancora ricercato dalle forze dell’ordine. Questa non è la prima volta che l’uomo manifesta violenti comportamenti ai danni della vittima. Nei mesi scorsi era stato arrestato in flagranza per maltrattamenti, la moglie però non lo aveva denunciato.

