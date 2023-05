Torino, dice che la madre è caduta ma l’ha uccisa: arrestato 44enne

Nei giorni scorsi una donna anziana di 75 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Torino a causa di una caduta accidentale. Sembra però che non si sia trattato davvero di un incidente ma di omicidio. Le indagini hanno preso una piega totalmente diversa quando il marito della vittima si è recato in Caserma per denunciare il figlio.

Ai Carabinieri ha fatto sapere che da tempo sia lui che la moglie subivano aggressioni, vessazioni e maltrattamenti in famiglia da parte del figlio. Il figlio della coppia, un uomo di 44 anni, inizialmente ha negato davanti agli agenti ma subito dopo ha ammesso di aver colpito la madre con un pugno sul viso. Lo avrebbe fatto senza alcuna motivazione, dopo essersi scagliato con violenza contro di lei l’ha lasciata sul pavimento, esanime. La vicenda si è svolta sabato 27 maggio nel quartiere Barca di Torino, in quel momento però il figlio della vittima aveva detto che la madre era caduta dalle scale.

Il 44enne in seguito alla sua confessione si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio. I Carabinieri intanto continuano ad indagare, stanno raccogliendo testimonianze e informazioni per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda che ha provocato la morte della 75enne.

LEGGI ANCHE -> Monza, due donne trovate morte in casa: le vittime erano sorelle