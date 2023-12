San Giuseppe Vesuviano, perseguita, minaccia e picchia l’ex: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna, perseguitata e minacciata dall’ex compagno, i fatti sono avvenuti a San Giuseppe Vesuviano, comune della città di Napoli. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, in passato aveva più volte maltrattato l’ex compagna. Probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore ed è per questo motivo che non smetteva di perseguitarla e minacciarla di morte.

In preda alla paura la vittima si era più volte rivolta alle forze dell’ordine, l’ex compagno era infatti destinatario di un ammonimento ed erano stati emessi nei suoi confronti gli arresti domiciliari per atti persecutori. Ciò però non è bastato a tenerlo lontano dall’ex compagna, l’uomo infatti non si è mai arreso nei suoi confronti. Perseguitandola e minacciandola le ha reso la vita un inferno, le sue molteplici denunce però lo hanno finalmente fermato.

In seguito alle dovuto indagini svolte dalla Polizia è stato accertato il comportamento violento, persecutorio e minaccioso dell’ex compagno della vittima. L’uomo è stato infatti arresto a San Giuseppe Vesuviano con le gravi accuse di lesioni aggravate, stalking, minacce di morte, violazione di domicilio e danneggiamento. Questa volta però è stato portato in carcere, la vittima potrà finalmente smettere di avere paura di lui.

