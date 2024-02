Afragola, maltratta i genitori per soldi: la madre chiama la Polizia, arrestato 42enne

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 1 febbraio 2023 ad Afragola, comune della città di Napoli. Un uomo di 42 anni con precedenti di Polizia, ha minacciato i suoi genitori e questa non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei loro confronti. Il motivo? Pretendeva che assecondassero le sue richieste di denaro, da spendere probabilmente per acquistare sostanze stupefacenti.

In preda alla pausa la madre è riuscita a sfuggire alla furia del figlio e si è barricata in casa, ad Afragola. Stanca di subire i maltrattamenti del figlio violento ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 42enne fuori dall’abitazione che inveiva contro la madre perché si rifiutava di farlo entrare in casa. Dopo averlo bloccato i poliziotti hanno accertato che già in diverse occasioni l’uomo aveva maltrattato i genitori per estorcere loro del denaro. L’uomo è stato quindi arrestato con le gravi accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. I suoi genitori potranno finalmente tornare a vivere serenamente senza avere più paura del figlio violento.

LEGGI ANCHE -> Padova, prende la moglie a martellate mentre dorme: 44enne in manette