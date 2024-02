Puegnago del Garda, 78enne trovata morta in casa: aveva uno straccio intorno al collo

Dramma nella giornata di oggi a Puegnago del Garda, piccolo comune in provincia di Brescia, dove un’anziana donna di 78 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Come si sono svolti i fatti? Stando alle prime ipotesi potrebbe trattarsi di una rapina finita male, ma al momento nessuna ipotesi è da escludere.

La drammatica scoperta è stata fatta intorno alle 6 di questa mattina, mercoledì 7 febbraio 2024 a Puegnago del Garda. A preoccuparsi per primo è stato il figlio della vittima perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. L’uomo ha quindi chiesto alla moglie di andare a controllare se stesse bene, le loro case sono collegate da una scala. Giunta all’interno dell’appartamento della suocera la donna ha fatto i conti con la macabra scoperta, l’ha trovata a terra senza vita con uno straccio intorno al collo. A causare il decesso infatti sembra essere stato lo strangolamento.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso, oltre ai Carabinieri è intervenuta anche la Scientifica. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda che ha causato la morte della 78enne.

