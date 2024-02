Milano, violentata dal patrigno per 8 anni: 58enne finisce in carcere

Gli orribili fatti si sono svolti a Milano e sono andati avanti per ben otto anni. Quando l’incubo è iniziato la vittima aveva solamente sei anni, approfittando dei momenti in cui erano da soli il patrigno ha abusato di lei in molte occasioni. L’ha violentata per anni, in casa o nella portineria del palazzo dove lavorava come custode.

L’uomo è un cittadino ecuadoriano di 58 anni, ha abusato della figliastra fino al 2020. Oggi la vittima ha 17 anni e durante una cena ha confessato alla madre ciò che ha subito per anni. La donna ha subito denunciato il compagno e lo ha buttato fuori di casa mettendo naturalmente fine alla loro relazione sentimentale. Le indagini sono iniziate lo scorso ottobre e hanno permesso di accertare le violenze sessuali dell’uomo ai danni della figlia dell’ormai ex compagna.

Su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza, il 58enne è stato bloccato nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, mentre si trovava a lavoro, nella stessa portineria in cui violentava la figliastra. Il 58enne è stato arrestato con la grave accusa di violenza sessuale ed è stata portata in carcere. La 17enne ha finalmente ottenuto giustizia e potrà voltare pagina cercando di superare il terribile trauma.

