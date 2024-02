Schiocchi del Cerreto, 84enne uccisa a coltellata: nel burrone il cadavere del figlio

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 6 febbraio 2024 a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso in provincia di Reggio Emilia. I fatti? Un’anziana donna di 84 anni e un uomo di 66 anni sono stati trovati senza vita nel bosco, al momento nessuna ipotesi è stata esclusa, ma la pista più plausibile sembra essere quella dell’omicidio-suicidio.

Stando alle prime informazioni sul caso le due vittime potrebbero essere madre e figlio, le loro identità però non sono state ancora rese note. L’anziana donna è stata trovata morta all’interno di un’auto con evidenti ferite sul corpo che sembrerebbero state causa da un’arma da taglio. Il cadavere del 66enne è stato invece rinvenuto in fondo ad un burrone.

Sul luogo dell’accaduto, a Schiocchi del Cerreto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Per recuperare il corpo del 66enne è stato necessario l’intervento del soccorso alpino. Secondo le prime ipotesi l’uomo avrebbe ucciso l’84enne a coltellate per poi togliersi la vita gettandosi in fondo al burrone. Saranno però le indagini svolte dai Carabinieri a fare maggiore chiarezza in merito alla drammatica vicenda.

