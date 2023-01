Napoli, maltratta e umilia la compagna: 30enne ai domiciliari

Un uomo di 30 anni è stato arrestato nella mattina di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, i fatti si sono svolti a Napoli. A denunciarlo è stata la giovane compagna, stanca di vivere nel terrore a causa del suo comportamento violento. Alla Polizia ha raccontato che da tempo la maltrattava verbalmente e fisicamente.

L’uomo violento non le permetteva di uscire di casa da sola, senza il suo permesso non poteva nemmeno recarsi in giardino. Aveva il divieto di utilizzare i social e di sentire le sue amiche, inoltre doveva sempre essere presente quando telefonava alla madre per ascoltare cosa le diceva. La vittima ai poliziotti ha poi raccontato che in diverse occasioni l’aveva costretta ad avere rapporti sessuale contro la sua volontà, durante i quali la insultava e umiliava.

Stanca di subire i suoi maltrattamenti ha raccontato tutte alle forze dell’ordine. Le indagini hanno confermato le dichiarazioni della donna e il suo incubo è finalmente finito. Il 30enne è stato infatti arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni ai danni della compagna. Dovrà scontare gli arresti domiciliari a casa della madre. L’ormai ex compagna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere maltrattata e umiliata dal compagno violento.

