Roma, spara alla madre poi si toglie la vita: trovati morti in casa

Omicidio-suicidio nella giornata di ieri, mercoledì 29 marzo 2023, all’interno di un’abitazione a Roma in via del Labaro. Madre e figlio sono stati trovati senza vita in casa, avevano 94 e 61 anni. Accanto ai cadaveri è stato trovato un fucile, entrambi avevano sul corpo delle ferite di arma da fuoco. Stando alle prime informazioni sul caso il figlio avrebbe prima ucciso la madre per poi suicidarsi con la stessa arma.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa, agli agenti al telefono ha raccontato di aver sentito un odore sgradevole proveniente dall’abitazione in cui madre e figlio vivevano. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri a Roma. Giunti all’interno dell’abitazione i militari si sono ritrovati davanti ad una terribile scoperta, sia l’anziana donna che il figlio erano morti.

La 94enne era sdraiata sul letto, il figlio invece disteso a terra, entrambi i corpi erano in avanzano stato di decomposizione. Per i dovuti rilievi del caso sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica, la porta era chiusa dall’interno e non sono stati rilevati segni di effrazione. Al momento l’ipotesi più plausibile resta quella dell’omicidio-suicidio.

