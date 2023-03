Ariccia, 17enne picchia madre e sorella: coltivava droga in casa

La violenta aggressione è avvenuta intorno alle 4 del mattino d oggi, martedì 28 marzo 2023 ad Ariccia, comune della città di Roma. In preda ad un attacco d’ira una ragazzo di 17 anni si è scagliato con violenza contro la madre e la sorella. Entrambe terrorizzate si sono chiuse in camera e hanno allarmato le forze dell’ordine, agli agenti hanno raccontato ciò che era appena successo, hanno anche fatto sapere che il ragazzo stava distruggendo la porta di casa.

In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, un appartamento situato ad Ariccia. Giunti sul posto hanno individuato il 17enne nel giardino di casa in preda all’agitazione. Dopo averlo calmato sono entrati in casa, è emerso che era andato su tutte le furie perché avevano lasciato il suo letto disfatto. I poliziotti hanno poi trovato in casa un etto di hashish e un impianto per la coltivazione della marijuana con un sistema di illuminazione e aereazione.

Gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitazione anche materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Il 17enne è stato arrestato con le gravi accuse di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

