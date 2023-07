Omicidio-suicidio ad Agrigento: 47enne sgozza la moglie, poi si impicca

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 6 luglio 2023 ad Agrigento, dove una coppia è stata trovata senza vita. Le vittime sono la 45enne Ilenia Bonanno e il marito Daniele Gallo Cassarino di 47 anni. I fatti sono avvenuti all’interno della loro abitazione situata nella zona di Fontanelle, in via Alessio Di Giovanni.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il figlio della coppia, il ragazzo si è preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i suoi genitori. Quando si è recato nell’abitazione per capire cosa fosse successo ha fatto la macabra e tragica scoperta, entrambi i suoi genitori erano morti. La donna aveva la gola tagliata, lui invece si è impiccato. Stando alle prime informazioni sul caso l’ipotesi più plausibile al momento è quella dell’omicidio-suicidio, il 47enne avrebbe prima ucciso la moglie per poi suicidarsi.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ad Agrigento. Dalle indagini è emerso che da qualche mese il 47enne soffriva di una grave depressione, a causa del suo malessere mentale aveva anche lasciato il lavoro. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

LEGGI ANCHE -> San Marco dei Cavoti 73enne uccide il figlio, poi si toglie la vita: i fatti