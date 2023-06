Castellarano, 62enne uccide la moglie poi si suicida: i fatti

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno 2023 in provincia di Reggio-Emilia, a Castellarano. Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita tra le mura della loro abitazione, erano marito e moglie. Le vittime sono Paolo Ravazzini di 62 anni e la 60enne Rosa Moscatiello. I soccorsi sono stati allarmati quando è stato scoperto il cadavere dell’uomo disteso a terra, si era gettato dalla sua abitazione.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Castellarano. Giunti all’interno dell’appartamento la tragica scoperta, anche la moglie del 62enne era morta. La vittima è stata trovata distesa sul letto, in una pozza del suo sangue. Stando alle prime ipotesi sul caso ad ucciderla sarebbe stato il marito con una coltellata, subito dopo si è suicidato lanciandosi dal balcone. Il movente? A quanto pare a spingere l’uomo verso il omicidio-suicidio sarebbe state le gravi condizioni di salute della donna, da tempo soffriva infatti di problemi psichici.

La 60enne era seguita da un centro di salute mentale della zona, probabilmente il marito non riusciva più a sopportare la loro grave situazione familiare. Prima di compiere i suoi estremi gesti non ha lasciato nessun biglietto per i familiari.

