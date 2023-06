È morto Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva 86 anni

Silvio Berlusconi è morto nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano. Era ricoverato dallo scorso venerdì, dovevano essere delle visite di controllo ma le sue condizioni di salute si sono rapidamente aggravate. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Lo scorso aprile l’ex premier era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito all’aggravarsi della sua malattia. Da tempo faceva i conti con la leucemia mielomonocitica cronica, il primo ricovero era durato circa 40 giorni. Mentre era in ospedale ci aveva tenuto a mandare un affettuoso saluto a tutti e aveva ricordato che in settecento comuni e città italiane si sarebbe svolte nei giorni dopo le elezioni amministrative per i sindaci e gli amministratori. Dopo aver ricordato l’importanza di andare a votare aveva detto che chi non vota non è né un buon italiano né un buon cittadino perché permette agli altri di decidere sul futuro della propria città e del proprio comune.

Quando la situazione è tragicamente peggiorata tutti i figli del leader di Forza Italia si sono precipitati in ospedale al suo capezzale. Al momento non sono trapelate informazioni in merito al momento esatto della sua morte e ciò che abbia causato la sua scomparsa. Per oltre trent’anni oltre che un noto politico è stato anche un importantissimo e stimato imprenditore, capace di conquistare tantissimi successi. Negli anni si è reso anche protagonista di molti processi e scandali, tra le ultime condanne più gravi quella per frode fiscale.

