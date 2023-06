Sant’Antimo, due giovani uccisi a colpa di pistola: erano cognati

Dramma nella mattinata di oggi giovedì 8 giugno 2023 a Sant’Antimo, comune della città di Napoli, dove due giovani ragazzi sono stati trovati senza vita. In seguito ad una segnalazione per colpi di arma da fuoco le forze dell’ordine si sono precipitate nella piazzetta sant’Antonio. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato un uomo di 29 anni a terra. Per lui non c’era ormai più nulla da fare, al loro arrivo era già morto.

Pochi minuti dopo sempre a Sant’Antimo anche una ragazza di soli 24 anni è stata trovata morta. Era all’interno di un appartamento situato in via Caruso 17. Le vittime sono Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, erano cognati. Entrambi sono stati uccisi a colpi di pistola. Stando alle prime ipotesi del caso si sarebbe trattato di un duplice omicidio, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.

I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda nella mattina di oggi nel comune di Napoli e i responsabili che hanno causato la morte dei due giovani. Al momento non sono trapelate altre informazioni sul caso, ad occuparsi delle indagini i carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

