Palagonia, spara allo zio dopo una lite: 24enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti nella notte a Palagonia, in provincia di Catania, dove un uomo di 43 anni è stato ucciso a colpi di pistola. La vittima è Giuseppe Buscemi, ad ucciderlo è stato il nipote 24enne, Vincenzo Buscemi. La drammatica vicenda è avvenuta in contrada Vanghella, stando alle prime informazioni sul caso mentre i due litigavano in modo alquanto animato la vittima per difendersi avrebbe estratto una pistola, risultata poi rubata.

Il 43enne ha puntato l’arma contro il nipote, nel tentativo di togliergliela dalle mani il ragazzo ha fatto esplodere due colpi che hanno ferito mortalmente lo zio, lo ha colpito al petto. In seguito all’accaduto il padre del 24enne, fratello della vittima, ha subito allarmato i soccorsi. Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo dell’omicidio. Per Giuseppe Buscemi però non c’è stato nulla da fare, i colpi di arma da fuoco si sono infatti rivelati fatali.

Sul posto anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso, c’erano anche alcuni parenti della vittima sul luogo del delitto. Agli agenti il 24enne ha confessato di aver sparato allo zio. A detta sua lo avrebbe però fatto per difendersi perché il 43enne era su tutte le furie. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. Intanto, il ragazzo è stato portato nella casa circondariale di Caltagirone.

