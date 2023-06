Roma, dimenticata dal padre in auto: morta bimba di un anno

La tragica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, mercoledì 7 giugno 2023 a Roma, a perdere la vita una bimba di quasi un anno. Il padre, un carabiniere che lavora in una struttura dello Stato maggiore della Difesa, doveva accompagnarla all’asilo ma l’ha dimenticata in auto. Quando è stata ritrovata per lei non c’è stato nulla da fare.

Intorno alle 14 la moglie si è recata all’asilo per riprendere la piccola ma lì non c’era, poco dopo la drammatica scoperta. La scuola d’infanzia si trova vicino alla Direzione generale del personale militare dove lavora il padre della vittima, l’auto era parcheggiata lì vicino. È stato un passante a notare la piccola in auto e ha subito allarmato i soccorsi. Uno dei militari di piantone nella cittadella dell’esercito ha immediatamente rotto il finestrino ma era già troppo tardi, la bimba era già morta.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto, a Roma, stanno eseguendo i dovuti rilievi del caso. Sia l’auto che l’area sono stati posti sotto sequestro per le indagini, entrambi i genitori sono sotto shock. Sul posto oltre ai Carabinieri anche il medico legale e gli investigatori, la vicenda che ha causato la tragica morte della piccola ha scioccato tutti.

