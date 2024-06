Varcaturo, picchia l’anziana madre per soldi: 53enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, dove un uomo di 53 anni si è scagliato con violenza contro l’anziana madre, una donna di 76 anni. I fatti sono avvenuti tra le mura domestiche dopo un acceso litigio, il figlio della vittima era ubriaco e l’ha più volte colpita con schiaffi e pugni.

Il motivo dell’aggressione? Il 53enne pretendeva dalla madre dei soldi, ha picchiato anche la sorella quando ha provato a difendere la madre. A riportare la calma ci hanno pensato i Carabinieri, questi si sono precipitati sul posto, un’abitazione situata a Varcaturo, in seguito ad una segnalazione di lite violenta in famiglia. Non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti ai danni dell’anziana donna, andava fuori di sé e la picchiava ogni volta che si rifiutava di assecondare le sue richieste di denaro.

Dalle indagini svolte dalla forze dell’ordine è emerso che le aggressioni andavano avanti da circa quattro anni, la 76enne però non aveva mai denunciato il figlio. Giunti sul posto gli agenti lo hanno arrestato e portato in carcere, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

LEGGI ANCHE -> Pedara, tenta di uccidere l’ex ma l’arma non funziona: arrestato 87enne