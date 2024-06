Pedara, tenta di uccidere l’ex ma l’arma non funziona: arrestato 87enne

La violenta vicenda si è svolta a Pedara, in provincia di Catania, dove un anziano uomo di 87 anni ha cercato di uccidere l’ex moglie, un’anziana donna di 78 anni. I due vivono in locali separati, al momento non è ancora noto cosa sia successo tra loro, probabilmente lui è andato su tutte le furie dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche.

La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, fortunatamente però il malfunzionamento dell’arma ha evitato l’omicidio. Cosa è successo? L’87enne ha tentato di uccidere l’ex moglie con un colpo di pistola, questa però si è inceppata e il proiettile non è esploso. Fuori di sé l’uomo ha colpito la vittima in testa con il calcio della pistola. L’ha poi colpita con un bastone e ha tentato di strangolarla, a salvarla dalla sua ira sono stati i vicini di casa, accorsi sul posto dopo aver sentito le disperate urla della donna.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Pedara. Giunti sul posto i Carabinieri hanno sequestrato l’arma, l’anziano uomo è accusato di tentato omicidio e ricettazione di arma da fuoco. Dopo l’arresto è stato condotto in una struttura protetta in regime di arresti domiciliari in attesa che la misura cautelare venga convalidata. La vittima è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.

LEGGI ANCHE -> Torrespaccata, picchia i genitori per i soldi della droga: 23enne in manette