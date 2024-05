Torrespaccata, picchia i genitori per i soldi della droga: 23enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 28 maggio 2024 a Torrespaccata, un quartiere di Roma. In preda all’ira un ragazzo di 23 anni si è scagliato con violenza contro i suoi genitori durante una lite scoppiata tra le mura domestiche. Il motivo? Pretendeva da solo i soldi per acquistare la droga.

Il ragazzo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in passato era già stato più volte denunciato per simili e violenti episodi. Ad allarmare i Carabinieri sono stati proprio i suoi genitori, stanchi di subire le sue minacce e i suoi maltrattamenti. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento degli agenti sul luogo in cui si sono svolti i fatti, nel quartiere Torrespaccata di Roma. Giunti sul posto hanno trovato il ragazzo visibilmente agitato, i suoi genitori erano terrorizzati.

Ai Carabinieri hanno detto che il figlio poco prima li aveva aggrediti con calci e pugni, aveva anche messo l’abitazione a soqquadro per trovare del denaro da utilizzare per acquistare sostanze stupefacenti. Il 23enne ha tentato di scagliarsi contro i suoi genitori anche davanti agli agenti, questi però lo hanno bloccato e lo hanno portato in caserma. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato portato del carcere Regina Coeli di Roma.

