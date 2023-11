Brescia, accoltella l’amico dopo una lite in casa: arrestato 26enne

La brutale aggressione è avvenuta nella serata di ieri, martedì 21 novembre 2023 a Brescia, al culmine di una lite scoppiata tra due uomini, di anni 45 e 26. Entrambi sono di origine pakistana, da qualche giorno il più giovane stava ospitando in casa sua il connazionale. Stando alle prime informazioni sul caso tra i due sarebbe scoppiata una lite tra le mura domestiche per futili motivi, che è presto degenerata.

In un primo momento si sono colpiti con violenti calci e pugni, il 26enne ha poi impugnato un coltello e ha più volte ferito il 45enne. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento in cui è avvenuta l’aggressione. Ricevuta la segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, a Brescia, dove ha trovato il 45enne a terra in una pozza del suo sangue. L’uomo ha riportato ferite da taglio sul volto e sulla testa. È stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure adeguate e fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il 26enne dopo aver aggredito l’amico si era barricato in casa, quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento ha minacciato di ferire anche loro. Per bloccarlo gli agenti sono stati costretti ad utilizzare il taser, l’uomo dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

