Nettuno, spacca una finestra e ferisce la compagna: 48enne in manette

La violenta aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 novembre 2022 a Nettuno, comune della città di Roma. La vittima è una donna di 44 anni di origini nigeriane, a scagliarsi brutalmente contro di lei è stato il compagno, un 48enne anche lui nigeriano. I fatti si sono svolti tra le mura domestiche in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi.

In preda alla rabbia l’uomo ha colpito la compagna procurandola una profonda ferita da taglio sul braccio. Terrorizzata dalla furia dell’uomo la vittima è riuscita a scappare dall’appartamento e si è subito recata nella caserma dei Carabinieri più vicina alla sua abitazione, a Nettuno. Agli agenti ha raccontato che il compagno dopo averla insultata e minacciata ha spaccato una finestra e ha utilizzato un pezzo di vetro per ferirla. Dopo la denuncia della donna le forze dell’ordine si sono precipitate sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione, lì hanno trovato il 48enne visibilmente agitato e lo hanno arrestato.

L’uomo è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La 44enne è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, dopo aver denunciato il compagno potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata.

