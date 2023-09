Ladispoli, minaccia e aggredisce la compagna: 45enne in manette

Sfiorata la tragedia nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre 2023 a Ladispoli, comune della città di Roma. Al culmine di una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo egiziano di 45 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, una 57enne di origine ucraina. Mentre litigavano lui ha iniziato ad insultarla e minacciarla, poi in preda all’ira l’ha ferita ad un braccio con un coltello da cucina.

Fortunatamente la vittima è riuscita a scappare all’ira del compagno e si è subito recata al pronto soccorso per ricevere le cure adeguate. In ospedale ha denunciato il compagno raccontando l’episodio di violenza avvenuto all’interno del loro appartamento a Ladispoli. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine, che poco dopo sono riusciti a rintracciare l’uomo.

A causa del suo comportamento minacciato e violento il 45enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel Carcere di Velletri, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La 57enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal compagno violento.

