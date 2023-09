Nettuno, minaccia di sfregiare l’ex moglie e di suicidarsi: arrestato 49enne

La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia ma per fortuna non è successo nulla, i fatti si sono svolti a Nettuno, comune della città di Roma. Dopo circa vent’anni di matrimonio una donna di 50 anni ha messo fine alla sua relazione, decisione che l’ormai ex marito non è riuscito ad accettare.

Da qualche mese l’uomo, un 49enne, manifestava ai danni della 50enne comportamenti violenti, minacciosi e persecutori. Lui però non sapeva che lo aveva denunciato e che le forze dell’ordine stavano svolgendo le dovute indagini. Nei giorni scorsi l’ex marito ha mandato un messaggio alla figlia, questo il testo: “Sfregio tua madre con l’acido e poi mi ammazzo.” In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto, a Nettuno, e hanno trovato l’uomo nei dintorni dell’abitazione della sua ex moglie.

Il 49enne era in evidente stato confusionale a causa dell’abuso di alcol. Aveva con sé un coltello che con ogni probabilità voleva usare contro l’ex moglie. Fortunatamente è stato rintracciato e bloccato prima che la vicenda si trasformasse in un vero e proprio dramma ed è stato portato nel carcere di Velletri in attesa di giudizio.

