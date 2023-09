Siracusa, il marito la picchia lei lo accoltella: denunciata 27enne

La violenta aggressione si è svolta oggi a Siracusa, dopo una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche tra marito e moglie. Da tempo i rapporti in casa non erano sereni, la donna più volte aveva denunciato il marito a causa del suo atteggiamento violento, aveva poi ritirato le querele con la speranza che lui cambiasse atteggiamento.

Nelle scorse ore l’uomo, originario del Marocco, si è scagliato per l’ennesima volta contro la moglie, una donna di 27 anni originaria della Libia. Questa volta però lei ha reagito, dopo aver impugnato un coltello da cucina ha aggredito il marito davanti ai loro due figli. In seguito all’accaduto tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Siracusa. La vittima aveva dei graffi sul volto, ha cercato di parare il colpo della donna che lo ha così ferito al gomito.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa per ricevere le cure necessarie. Nei confronti della 27enne invece è stato emesso l’allontanamento dalla casa familiare, dopodiché è stata trasportata in una casa protetta. La donna è stata denunciata per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

